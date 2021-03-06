"Верующие не могут молчать, когда терроризм прикрывается религией"

Знаменательный день для межрелигиозного диалога — впервые в истории папства в Ирак с апостольским визитом прибыл глава римско-католической церкви. Понтифик назвал свою поездку "паломничеством под знаком мира и солидарности " и призвал правительство Ирака соблюдать права представителей всех религиозных групп.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми провозгласил 6 марта национальным Днем терпимости и сосуществования.

В районе, где в древности располагался шумерский город Ур, состоялась совместная молитва с участием мусульман, христиан и представителей других конфессий. Папа римский призвал к миру в Сирии и на всем Ближнем Востоке, указав на недопустимость религиозных войн.

Франциск отметил, что наивысшее оскорбление всевышнего — это ненависть к ближнему.

"Мы, верующие, не можем молчать, когда терроризм прикрывается религией", — сказал он.

В этот же лень в Эн-Наджафе папа римский Франциск встретился с духовным лидером шиитов великим аятоллой Али ас-Систани. Состоявшуюся беседу, которая продлилась около 40 минут, многие называют сигналом надежды, воодушевляющим людей.

Али ас-Систани заявил о недопустимости войн и насилия в Ближневосточном регионе, а также ущемления прав проживающих там народов, особенно акцентировав внимание на палестинцах.

В воскресенье папа римский посетит Мосул и побывает в центре христианства в Бахдиде на севере Ирака.