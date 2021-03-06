Первые метры Perseverance по поверхности Марса

Марсоход "Настойчивость" впервые после посадки проехал по поверхности Красной планеты. Поездка продолжалась 33 минуты. За это время аппарат, чей вес составляет более тонны, преодолел дистанцию примерно в 6,5 метров.

NASA также провело испытания манипулятора, на котором установлены камеры и различные научные приборы, в частности, разработанная испанским Национальным институтом аэрокосмической техники система MEDA для определения температуры, давления, направления и скорости ветра.

Заместитель менеджера проекта Роберт Хогг заявил: "На двенадцатые марсианские сутки мы запустили датчики ветра MEDA. В правом верхнем углу вы видите изображение, которое было сделано в ходе их тестирования на Земле. В правом нижнем углу картинка с Марса: все датчики успешно приведены в действие. Мы этому очень рады".

Ожидается, что аппарат начнет перемещаться на большие расстояния после испытаний закрепленного на нем первого внеземного вертолета. Специалисты рассматривают два возможных варианта пути марсохода до дельты, где он должен осуществить заборы образцов грунта.

За последние две недели аппарат уже отправил на Землю около 7 тыс. снимков.