Комендантский час в Рио-де-Жанейро

На знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро ближе к вечеру появляются усиленные наряды полиции, а в ресторанах, кафе и барах убирают столы и стулья — с четверга в бразильском мегаполисе ужесточены меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. После пяти вечера заведения общепита могут принимать заказы только на вынос, небольшие киоски и вовсе закрыты. С 11 вечера до пяти утра действует режим комендантского часа. На пляжах и в парках разрешено гулять и заниматься спортом.

В последние дни резко увеличилось число обращений в медучреждения Рио-де-Жанейро и городские власти ввели ограничения сроком как минимум на одну неделю.

"Если нам разрешили работать с предельной заполняемостью в 40-50%, то мы бы смогли избежать скопления людей. И, самое главное, мы бы смогли оплачивать свои счета в конце месяца, потому что ситуация очень сложная. Мы не знаем, что будет дальше. Эти меры будут действовать в течении одной недели, или двух недель? Может быть опять все закроют?", — говорит сотрудник пляжного бара.

В 20 из 27 региональных административных центров наблюдается критическая ситуация: в отделениях интенсивной терапии для больных с COVID-19 занято свыше 80% коек. На этом фоне эксперты призвали к ужесточению локальных карантинных мер.

Бразилия находится на третьем месте в мире по числу случаев заражения COVID-19, а на втором — по уровню смертности. Число инфицированных коронавирусом в Бразилии за последние сутки возросло на 75 495.