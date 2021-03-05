Папа Франциск едет в Ирак наводить мосты

Утром в пятницу самолетом Alitalia папа Франциск отправился с апостольским визитом в Ирак.

Это первая поездка предстоятеля римско-католический церкви в страну, в которой за годы войны и последующих конфликтов население, принадлежащих к этой христианской конфессии, уменьшилось на 83%.

За несколько часов до отлета папа римский встречался с иракскими беженцами, нашедшими приют в Италии.

Сообщается, что одна из шиитских боевых группировок объявила о перемирии на время визита.

Комментарий Франки Джансольдати, журналистки из Il Messaggero, она специализируется на освещении вопросов политики Ватикана: "Это очень опасная поездка, особенно в преддверии всеобщих выборов. Внутриполитическая ситуация в стране остается чрезвычайно напряженной.

Его святейшество отговаривали очень многие, включая круг ближайших советников, отказаться от путешествия. Они называли другую дату - начало октября, когда ситуация может слегка разрядиться и стабилизироваться. Но Франциск был непреклонен. Он рассматривает свою поездку как долг пастыря, который обязан в этот трудный момент поддержать своих прихожан".

Первый день пребывания в Ираке Франциск посетит Багдад, где проведет серию встреч с политическими лидерами Ирака.

В субботу папа римский намерен встретится с Али Систани, великим аятоллой Ирака, чья резиденция расположена в Эн-Наджафе.

Из Эн-Наджафа он перелетит в Ур, один из древнейших городов Месопотамии, упоминающийся еще в Ветхом Завете и считающийся родиной Авраама, в исламе Ибрагима.

Там Франциск проведет экуменическую службу, после чего вечером того же дня, вернувшись в Багдад, примет участие в литургии в католическом соборе города.

По мнению Франки Джансольдати, "хотя лидеры шиитов специально подчеркивают, что они не собираются подписывать никаких совместных коммюнике, эта встреча, несомненно, будет иметь значение, став первым шагом на пути сближения служителей двух разных религий такого высокого уровня".

Для понтифика, и это отмечается в ватиканской прессе, роль играют даже небольшие жесты, призванные уменьшить накал религиозного насилия в стране.

На это указывает и политолог Габриэле Яковино, директор Центра международных исследований: "На мой взгляд, этот визит откроет новую главу в межконфессиональных отношениях. Папа всегда выступал за прекращение насилия, его беспокоила судьба как езидов, которые подвергались истреблению со стороны боевиков ИГИЛ, как его не могла не волновать и участь христиан, он хочет возобновить многосторонний диалог".

В третий день визита понтифик планирует посетить Эрбиль, в его графике - встречи с лидерами иракского Курдистана.

Следующая остановка - Мосул.

Во второй половине дня папа Римский, вернувшись в Эрбиль, отслужит в этом городе послеполуденную воскресную мессу.