Папа римский Франциск совершает апостольский визит в Ирак

Папа римский Франциск совершает трехдневный апостольский визит в Ирак. Глава римско-католической церкви назвал свою поездку "паломничеством под знаком мира и солидарности ". Наблюдатели считают главным мотивом визита межрелигиозный диалог. По дороге из аэропорта Багдада, несмотря на действующие в связи с пандемией ограничения, на отдельных участках собрались десятки людей, которые приветствовали Франциска, первого понтифика, посещающего Ирак.

В президентском дворце Франциска встретили артисты; под традиционную арабскую музыку в национальных костюмах они исполнили народный танец.

Выступая перед представителями руководства республики, понтифик сказал, что в основе конфликтов и терроризма, от которых долгие годы страдал Ирак, лежал фундаментализм, не принимающий сосуществование разных народов, религий и культур. Франциск призвал иракские власти гарантировать "признание, уважение, защиту и соблюдение прав всех религиозных общин".

В ходе визита понтифик побывает в Иракском Курдистане и христианском центре Каракоше, проведет мессу в Эрбиле.

Нынешняя поездка, которая могла сорваться по соображениям безопасности, в том числе санитарной, стала первой после 15-месячного перерыва, продиктованного пандемией.