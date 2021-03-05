Жители Ливана протестуют против бедности

Жители Ливана вновь выходят на улицы с акциями протеста, требуя от властей принятия срочных мер по сдерживанию роста цен после обвала национальной валюты — стоимость доллара взлетела до 10 000 ливанских фунтов. По данным местных СМИ, отчасти к этом привела деятельность коммерческих банков, которые пытаются выполнить требования Центробанка к уровню капитала Активисты остановили движение по улицам Бейрута, Триполи, Сайды и других городов Ливана. Манифестанты призывают защитить права трудящихся и предать суду коррумпированных чиновников.
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