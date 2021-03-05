Литва не выдаст Тихановскую

Вильнюс ни при каких обстоятельствах не выдаст Минску экс-кандидата в президенты Республики Беларусь Светлану Тихановскую. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Ответ на ваш вопрос - очень прост. Раньше ад замерзнет, чем Литва начнет расматривать запросы, сделанные Лукашенко и его режимом".

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Литву запрос об экстрадиции Тихановской после публикации видео, снятого, как утверждается, 5 августа, на котором обсуждается в ее пристутвии возможный захват здания администрации в Гомеле. Комментируя это видео, Анна Красулина, пресс-секретарь, проживающей в Литве белорусской оппозиционерки, пояснила, что Светлана Тихановская не поддержала предложения радикалов и покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение.