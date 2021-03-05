Санкции США: Коломойский вне игры?

Администрация США вводит визовые санкции в отношении крупного украинского предпринимателя Игоря Коломойского, его супруги, сына и дочери. Как уточнил в обнародованном в пятницу заявлении госсекретарь Энтони Блинкен, ограничительные меры применяются против "олигарха и бывшего украинского должностного лица Игоря Коломойского" за его причастность к коррупции в крупных размерах.

Занимая должность губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах, Коломойский "был вовлечен в акты коррупции, которые подрывали доверие общественности Украины к демократическим институтам правительства", использовал свое "политическое влияние и служебные полномочия для получения личной выгоды", считают в Госдепартаменте. На практике принятые Вашингтоном меры означают, что Коломойский и члены его семьи "лишены права на въезд в Соединенные Штаты".

Хотя это решение основано на его действиях во время пребывания на посту, хочу тем не менее выразить обеспокоенность по поводу нынешних продолжающихся усилий Коломойского, направленных на подрыв демократических процессов и институтов Украины, что представляет серьёзную угрозу для её будущего Энтони Блинкен госсекретарь США

В заявлении Блинкена подчеркивается, что решение ввести санкции в отношении Коломойского и членов его семьи отражает "приверженность Соединенных Штатов поддержке реформ в политике, экономике и правосудии" Украины, поскольку те имеют ключевое значение для движения Киева по "евроатлантическому пути". Госсекретарь также предупредил, что его ведомство продолжит использовать свои полномочия, чтобы привлечь к ответственности коррупционеров "в данном регионе и во всем мире".

В конце февраля ряд источников сообщили, что в США началась конфискация имущества Коломойского. В частности, он лишился здания 55 Public Square в городе Кливленд, штат Огайо. Как рассказал бывший депутат и журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале, минюст США подал иск об изъятии здания как объекта отмывания денег через фирму Optima.

В 2018 году Игорь Коломойский занял 6-е место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием 1 млрд долларов. В июне 2017 года, через несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он был, Коломойский покинул страну и перебрался сначала в Швейцарию, а затем в Израиль. Тогда его обвинили в выводе активов из банка. В мае 2019 года, после избрания Зеленского президентом, Коломойский вернулся на Украину.

В октябре 2019 года Зеленский заявил, что никто из его новой команды не собирается возвращать «проблемные» банки, в том числе Приватбанк, бывшим собственникам. Верховная рада в мае 2020-го отказалась отменить закон, который регулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволяет возвращать их экс-владельцам, а также обязал банк оплатить промежуточные расходы ответчиков.