Вакцинация в ЕС: жесткое решение Рима

Новый шаг итальянского премьера, относящегося к прививочной кампании как к военной операции: он уже назначил руководить ею генерала, вторым поступком стало вето, которое Марио Драги наложил на экспорт 250 с половиной тысяч доз вакцины AstraZeneca за пределы Евросоюза.

Этот груз предназначался для Австралии.

Некоторое время назад Еврокомиссия одобрила нормы, регулирующие экспорт профилактических противокоронавирусных препаратов.

Рим уже проинформировал Брюссель о принятом решении, и оно не вызвало возражений.

В AstraZeneca сложившуюся ситуацию не комментируют.

Австралийское правительство сообщило, что на темпы вакцинации итальянское вето повлиять не должно, поскольку в стране уже развернуто производство вакцин, которое должно выдать на гора не менее 50 миллионов доз в ближайшие месяцы.

Из Рима передает журналистка Euronews Елена Каваллоне: "Рим принял это решение после проведения соответствующей экспертизы. Специалисты установили, что Австралия не относится к странам из группы риска. В нее входят государства, которые в сами не в состоянии обеспечить собственное население противокоронавирусными препаратами.

Вторая причина - AstraZeneca может выполнить лишь половину взятых на себя перед Евросоюзом обязательств по поставкам вакцины, об этом стало известно в феврале.

Драги подчеркивал во время саммита, состоявшегося неделю назад, что ЕС может и должен блокировать экспорт в случае, если контракты нарушаются.

Нынешние события могут расцениваться как знак, что Евросоюз продолжит занимать столь же жесткую позицию в отношении экспорта вакцины и в будущем".