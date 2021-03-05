Вакцинация в ЕС: жесткое решение Рима

Вакцинация в ЕС: жесткое решение РимаКомментарии
Новый шаг итальянского премьера, относящегося к прививочной кампании как к военной операции: он уже назначил руководить ею генерала, вторым поступком стало вето, которое Марио Драги наложил на экспорт 250 с половиной тысяч доз вакцины AstraZeneca за пределы Евросоюза.
Этот груз предназначался для Австралии.
Некоторое время назад Еврокомиссия одобрила нормы, регулирующие экспорт профилактических противокоронавирусных препаратов.
Рим уже проинформировал Брюссель о принятом решении, и оно не вызвало возражений.
В AstraZeneca сложившуюся ситуацию не комментируют.
Австралийское правительство сообщило, что на темпы вакцинации итальянское вето повлиять не должно, поскольку в стране уже развернуто производство вакцин, которое должно выдать на гора не менее 50 миллионов доз в ближайшие месяцы.
Из Рима передает журналистка Euronews Елена Каваллоне: "Рим принял это решение после проведения соответствующей экспертизы. Специалисты установили, что Австралия не относится к странам из группы риска. В нее входят государства, которые в сами не в состоянии обеспечить собственное население противокоронавирусными препаратами.
Вторая причина - AstraZeneca может выполнить лишь половину взятых на себя перед Евросоюзом обязательств по поставкам вакцины, об этом стало известно в феврале.
Драги подчеркивал во время саммита, состоявшегося неделю назад, что ЕС может и должен блокировать экспорт в случае, если контракты нарушаются.
Нынешние события могут расцениваться как знак, что Евросоюз продолжит занимать столь же жесткую позицию в отношении экспорта вакцины и в будущем".