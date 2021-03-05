Акция «Гринпис» в парижском аэропорту

Девять активистов Гринписа были задержаны полицией в ходе акции протеста, которую они проводили в парижском аэропорту им. Шарля де Голля. Перебравшись через заграждение аэропорта, они взобрались на один из самолетов, испачкав его зеленой краской. Таким образом они выразили протест против загрязнения атмосферы самолетами.

«Мы понимаем, что ситуация очень сложная для работников воздушного транспорта. Но не нужно забывать, что всеми этими вопросами должны заниматься правительство и руководители крупных компаний. Воздушный транспорт и авиационная промышленность получили многомиллиардную государственную помощь в самый разгар коронавирусного кризиса без необходимости принимать социальные и экологические меры. Это не помешало им пойти на сокращение персонала».

Акцию гринписовцев осудила не только администрация аэропорта, но и профсоюз летного состава., которые отметили, что очистка самолета будет стоить больших денег.