Бразилия: президент призвал сограждан "не ныть и не жаловаться"

Бразилия переживает тяжелую эпидемическую ситуацию, связанную с распространением коронавируса. За минувшие сутки число инфицированных возросло на 75 тысяч. За тот же период времени от COVID-19 скончались 1 699 пациентов. Менее чем за год от заболевания, вызванного новым типом коронавируса, в стране умерли 260 тысяч человек. Однако президент Жаир Болсонару продолжает отрицать серьезность пандемии.

Выступая на церемонии открытия новой железнодорожной линии, Болсонару обратился к фермерам: " Прекратите суетиться и жаловаться. Сколько еще можно ныть? Если есть проблемы, их надо решать".

Меры по борьбе с эпидемией принимают на местах. Так в Рио-де-Жанейро начиная с пятницы, с 23 часов до 5 утра запрещено останавливаться на улице или в общественных местах, при этом запрет на перемещение по городу вводиться не будет. До 11 марта, уточнил мэр Эдуардо Паес, бары и рестораны смогут принимать не более 40% посетителей и прекращать обслуживание в 17 часов. Приостанавливается работа ночных клубов и проведение вечеринок и ярмарок, и торговля на пляжах.

Меры предпринимаются, несмотря на то, что Болсонару пригрозил урезать финансирование тех штатов, которые вводят ограничения. Медики указывают на то, что вакцинация в Бразилии, стартовавшая 18 января, продвигается очень медленно. Обе дозы вакцины получили чуть более 1% населения, первую дозу около 4%. Правительство Бразилии согласовало условия контракта на закупку российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".