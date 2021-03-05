68-я годовщина смерти Сталина

5 марта исполняется 68 лет со дня смерти Иосифа Сталина. В пятницу на Красной площади прошла акция памяти, организованная КПРФ.

Члены партии и сторонники, представители других левых движений возложили цветы к могиле бывшего советского руководителя у Кремлёвской стены, а затем и к мовзолею Ленина. На фоне красных знамён с речью выступил лидер коммунистов. Геннадий Зюганов призвал правительство следовать обозначенному "вождём народов" курсу.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ: "Воля и характер ленинско-сталинской модернизации являются фундаментом для сплочения страны и тех преобразований, которые крайне необходимы державе".

Столичные власти разрешили проведение мероприятия, несмотря на коронавирусные ограничения.

Валерий Рашкин, первый секретарь МГК КПРФ: "Сталин - это созидатель, Сталин - это человек, по пути которого ,если бы продолжала двигаться наша страна - его курсом, - мы были бы первыми среди первых во всём мире".

Число симпатизирующих Сталину и положительно оценивающих его роль в истории в последние годы в стране увеличилось, показывают социсследования. Все больше среди россиян и ностальгирующих по СССР.

По данным последнего опроса Левада-центра, 41% молодёжи мало или ничего не знают о сталинских репрессиях, жертвами которых стали миллионы людей.