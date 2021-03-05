Еврокомиссия встала на сторону Рима, который блокировал поставку в Австралию вакцин AstraZeneca

Еврокомиссия поддержала решение Италии блокировать поставки вакцин в Австралию. Речь идет о 250-ти тысячах доз прививок от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которые производят на Апеннинах. "Эти дозы должны быть направлены странам Евросоюза", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, подчеркнув, что ЕС продолжит отстаивать свою позицию на переговорах с AstraZeneca.

Эрик Мамер, представитель Еврокомиссии: "Наше послание четкое и ясное. Как неоднократно говорила президент Еврокомиссии: мы ожидаем, что компании, с которыми Евросоюз подписал предварительные соглашения о закупках, сделают все возможное для соблюдения контрактов о поставках вакцин в ЕС. У фирм, соблюдающих договоренности, нет проблем с экспортом".

Еврокомиссия запустила механизм контроля за экспортом вакцины производимой в Евросоюзе за пределы ЕС в конце января после того, как западные компании - поставщики объявили, что не смогут выполнить свои контрактные обязательства в первом квартале.

Йенс Шпан министр здравоохранения Германии: "Мы чрезвычайно заинтересованы в препарате, и в случае сомнений должны оказывать давление, чтобы гарантировать, что поставки будут выполнены надежно и в срок, особенно, когда у нас продолжается кампания по вакцинации".

В Канберре на удивление спокойно отреагировали на происходящее. "Мы полагали, что подобные ситуации могут возникнуть", - сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, добавив, что срыв поставки не повлияет на ход прививочной кампании в Австралии. Глава кабинета также отметил, что власти Италии, несут ответственность за применение права вето, которое они имеют в рамках законодательства Евросоюза.

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии: "В Италии от COVID-19 ежедневно умирают по 300 человек в день. И поэтому я, безусловно, могу понять высокий уровень беспокойства, который испытывает Италия и многие другие страны Европы. В Австралии ситуация совсем другая. Но, тем не менее, мы смогли гарантировать поставки нам вакцин Pfizer и AstraZeneca, что означает, что мы можем продолжить кампанию по вакцинации".

На фоне стабилизации эпидемической ситуации в Австралии власти отменили большую часть санитарных ограничений, введенных в марте прошлого года. Сейчас на территории страны действуют лишь предписания соблюдать правила гигиены и социального дистанцирования.