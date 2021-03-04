Паранджу вынесли на референдум

Швейцария готовится к воскресному референдуму о запрете ношения в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо. Такие уборы, согласно законопроекту, можно будет носить только в культовых сооружениях, по соображениям здоровья и безопасности, а также в соответствии со швейцарскими обычаями.

Хотя законопроект запрещает любые маски и покрывала, оставляющие открытыми только глаза, больше всего он заденет мусульманок, носящих паранджу. Авторы законопроекта взяли за образец запрет на ношение паранджи и никаба, уже введенный в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании и Франции.

«Если большинство проголосует за этот законопроект в это воскресенье, также как за запрет минаретов в 2009 г., Швейцария снова создаст образ страны, желающей еще больше регулировать внешние проявления мусульманского сообщества и отказывающейся признавать его частью собственного пейзажа, такого же как другие составные части страны», – считает Инес Эль Шейх, представитель мусульманско-феминистской организации «Фиолетовые платки».

Крупнейшая консервативная сила страны, Швейцарская народная партия, поддерживает законопроект:

«Мы четко выступаем за равенство, а такое закутывание женщин явно ему противоречит. Именно поэтому все, и в первую очередь левые и феминистки, должны поддерживать эту инициативу».

По данным социологических опросов законопроект могут поддержать до 56% швейцарских избирателей.