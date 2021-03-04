Starship SN10 взорвался после посадки

Специалисты американской компании SpaceX смогли посадить прототип космического корабля Starship, предназначенного для миссий на Луну и Марс. Однако триумф был недолгим: через несколько минут после посадки аппарат загорелся и взорвался.

Starship SN10 совершил суборбитальный полет и, в отличие от своих предшественников SN8 и SN9, смог вертикально приземлиться рядом со стартовым комплексом в районе Бока-Чика ( штатТехас, США). Полет продолжался шесть с половиной минут.

Руководитель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал произошедшее в "Твиттере". "Starship SN10 приземлился в целости и сохранности", - написал он. "Покойся с миром, SN10, почетная отставка", - добавил Маск.

Маск сказал, что "команда SpaceX работает замечательно" и выразил уверенность в том, что "однажды полеты кораблей Starship станут обычным делом".