Кризис и скандал из-за "Спутника-V"

Российская вакцина может стать причиной политического кризиса в Словакии. Премьер-министр Игор Матович заказал два миллиона доз "Спутника", и первая партия уже прибыла. Словакия стала второй после Венгрии страной ЕС, одобрившей российский препарат. Однако на уровне Евросоюза одобрения ещё нет, и это вызвало недовольство президента Зузаны Чапутовой и партнёров Матовича по коалиции.

Сам он призвал не использовать российскую вакцину как предлог для развала правительства. Ранее премьер заявлял, что поставки западных препаратов в страну запаздывают и оказываются меньше ожидаемого.

Сами словаки не против новой вакцины:

"Я считаю, что это совсем неплохо, в Словакию поступит ещё одна вакцина. Так у нас станет больше возможностей сделать прививку", — говорит житель Комарно.

Действия словацкого премьера вызвали ещё и международный скандал. В радиоинтервью Игор Матович пошутил, что в обмен на вакцину пообещал русским Закарпатскую Украину: этот регион до 1945 года принадлежал Чехословакии, а затем был передан в состав Украинской ССР. Это вызвало гневную реакцию в Киеве. За премьера был вынужден извиняться министр иностранных дел, затем извинился и сам глава кабинета.

Обстановка в Словакии между тем не очень располагает к шуткам: из-за распространения новых штаммов ситуация стремительно ухудшается, и об отмене карантина гражданам приходится только мечтать.

Адам Мадьяр, Euronews:

"С понедельника гражданам Словакии придётся носить в транспорте и магазинах маски повышенной степени защиты. Постепенно будут введены и некоторые другие меры. Но если они не сработают, правительству через несколько недель придётся полностью закрыть страну".