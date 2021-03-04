Николя Саркози идет в контратаку

Николя Саркози контратакует: в первом телевизионном интервью, которое он дал вечером в среду, экс-президент Франции заявил, что намерен отстаивать и дальше свою невиновность, что он и продолжит борьбу за пересмотр судебного решения.

Саркози приговорен к реальному тюремному сроку.

Вот что сказал бывший французский лидер: "Я привык за эти 10 лет к тому, что обвинения, которые мне предъявляют, разбираются десятками следователей, что в прояснении обстоятельств участвуют десятки полицейских, что обыски проводятся по странам и континентам. Все, чтобы найти улики, которые подтвердили бы мою виновность.

Председатель судебной палаты Стефан Ноэль отреагировал на это заявление, заметив, что вся процедура как следствия, так и процесса соответствовала законодательству Республики.

Саркози добавил: "В течение последних семи лет моя политическая жизнь, все мои связи, все было рассмотрено под микроскопом, но единственное вещественное доказательство обвинения - это фрагменты моих бесед с адвокатом, в которых я якобы навожу справки о ходе предыдущего процесса".

Дело о "прослушке" в отношении Николя Саркози - эпизод другого расследования, в котором обвинение пыталось доказать, что экс-президент просил средства на свою предвыборную кампанию у самой тогда богатой женщины Франции Лилиан Беттанкур. В результате оно было закрыто за отсутствием доказательств и состава преступления.

Саркози - не единственный лидер политического движения правых, который был осужден юстицией Республики.

Год назад на процессе в отношении Франсуа Фийона, тот был премьер-министром, когда Саркози находился во главе Франции, был также вынесен приговор.

Главу кабинета министров признали виновным в коррупции и приговорили к пятилетнему тюремному заключению.

За чуть больше, чем 12 месяцев до даты следующих президентских выборов, партия, основанная еще Шарлем де Голлем, де-факто лишилась двух политических тяжеловесов.