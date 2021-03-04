"Откровенно конфронтационный курс"

В Москве назвали политическим давлением закрытие банковских счетов российских СМИ. Ранее немецкий Commerzbank объявил, что прекратит обслуживание телеканала RT и службы Ruptly.

По заявлению самих журналистов, ещё в ноябре условия обслуживания стали менее выгодными. Этот шаг пытались оспорить в суде и найти альтернативу, но другие банки ответили отказом или вовсе не отреагировали на запрос.

В Москве назвали происходящее частью "широкой кампании по препятствованию работе телеканала".

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:

"Давайте быть приверженными нашим обязательствам — как в Германии, так и в России — по созданию нормальных условий для работы журналистов. <...> В противном случае вынуждены будем принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких средств массовой информации".

Общее состояние немецко-российских отношений вызывает у Москвы "крайнее неудовлетворение". Об этом в четверг заявили в российском МИДе. Нынешний курс Берлина там назвали "откровенно конфронтационным".

В частности, российская сторона "настоятельно призвала" Германию по существу ответить на запросы российской генпрокуратуры в рамках истории вокруг Алексея Навального.

Критике подверглось и недавнее заявление главы немецкого МИДа Хайке Мааса, который высказывал опасения ситуацией с правами человека в Крыму.