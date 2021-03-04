Евросоюз обвиняет Британию в нарушении правовых норм

Новый виток разногласий между Лондоном и Брюсселем.

ЕС заявил, что планы Соединенного Королевства продлить пост-"брекситовский" "режим благоприятствования" (речь идет об британской экономике и рынке) нарушают международное законодательство.

О том, что товары, направляющиеся из страны, будут освобождены от таможенного контроля при пересечении рубежей с Евросоюзом - речь идет о границе между Северной Ирландией и республикой Ирландия - объявил секретарь по делам Ольстера Брэндон Льюис.

Его шаг не остался без ответа.

Зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович тут же заметил, что намерен самым серьезным образом поговорить с лордом Фростом, который в качестве главного переговорщика с ЕС заменил Майкла Гоува, поскольку последний, по мнению Бориса Джонсона, недостаточно жестко отстаивал британские интересы.

Лорд Фрост ответил своему европейскому собеседнику, что объявленные меры есть не что иное, как "временные и технические шаги".

Согласно так называемому североирландскому протоколу, ставшему частью торгово-экономического соглашения между Британией и ЕС, срок "режима благоприятствования" в отношении бизнеса королевства истекает 1-го апреля.

Лондон в одностороннем порядке пролонгировал его до октября, ссылаясь, как указывается, на неготовность участников рынка приспособиться к новым реалиям.

Жители Северной Ирландии не слишком довольны поведением политиков в Лондоне.

Как объясняет член Ассамблеи Северной Ирландии от Ольстерской юнионистской партии Рой Беггс, "происходящее вызывает возмущение североирландцев, я сам вижу, что нынешние действия кабинета наносят ущерб экономике, и это неприемлемо".

Барьеры и КПП на границе между Ольстером и Ирландией были удалены в соответствии с соглашением Страстной пятницы, подписанным еще в 98-м году.

Поэтому и потребовался дополнительный протокол, который должен регулировать пересечение рубежей, когда Британия вышла из ЕС.

В начале февраля, опасаясь, что произведенные на территории ЕС вакцина AstraZeneca "утекает" на территорию Британии через границу с Северной Ирландией, председатель Еврокомиссии в одностороннем порядке ввела в действие 16-ю статью протокола, что также вызвало скандал.

Позднее фон дер Ляйен публично извинилась за эту, как она сама ее назвала, "ошибку".