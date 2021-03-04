Европейский регулятор тестирует "Спутник V"

Первый шаг к одобрению в ЕС российской вакцины от коронавируса: Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы препарата "Спутник V".

Разработку Центра имени Гамалеи проверят на соответствие европейским стандартам качества, безопасности и эффективности. Об этом говорится в официальном заявлении регулятора. В нём указано, что "решение о тестировании вакцины основано на результатах лабораторных и клинических исследований на взрослых людях, которые показали: "Спутник V" запускает выработку антител и иммунных клеток и способен защитить от COVID-19".

Сроки экспертизы не оговорены.

В случае одобрения вакцины, ею могут быть обеспечены 50 миллионов жителей ЕС начиная с июня текущего года, как сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В Еврокомиссии заявили в четверг, что вопрос о включении российского препарата в портфель вакцинации пока на повестке не стоит.

Ряд стран-членов сообщества не стали дожидаться решения на общеевропейском уровне и начали применение "Спутника V". Так, вакцина уже зарегистрирована в Венгрии и Словакии.