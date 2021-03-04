Странные дыры поглощают Хорватию

Странное и опасное явление поразило центральную Хорватию. Вокруг деревень в сельской местности образовалась целая серия карстовых воронок. Их возникновение связывают с недавними землетрясениями. Ученые удивлены огромным количеством лунок, которых насчитали уже более сотни.

Местные жители постоянно сообщают о новых образованиях.

Радойка Видович, жительница деревни Бороевичи:

"Это произошло после землетрясения. Тогда шли проливные дожди, что еще больше ухудшило положение. Вода стояла кругом".

Карстовые воронки обычное явление в местах, богатых известняковыми отложениями, но скорость их распространения вызывает удивление, поскольку обычно этот процесс занимает десятилетия и даже столетия. Некоторые ямы образовались под жилыми домами, вынудив людей эвакуироваться, другие - усеяли поля, мешая фермерам обрабатывать землю.

Йосип Терзич, гидрогеолог Хорватской геологической службы:

"Мы проведем сканирование участка этой самой большой, самой широкой воронки, чтобы составить карту ее подводной морфологии. Насколько мне известно, ее глубина под водой составляет примерно 12 метров, а общая глубина, примерно 15 метров".

Беда не приходит одна - таинственные зияющие дыры свалилсь на местных жителей вслед за пандемией коронавируса и разрушительными землетрясениями, став еще одним напоминанием о том, как природа может легко нарушить планы людей.