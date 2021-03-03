COVID-19: Курц и Фредериксен едут в Тель-Авив для обмена опытом

Метте Фредериксен и Себастьян Курц в ближайшие дни намерены нанести визит в Израиль.

Цель поездки глав правительств Дании и Австрии - ознакомиться с логистикой, касающейся доставки и распределения вакцины, а также с планом прививочной кампании.

Согласно официальным цифрам, в еврейском государстве на каждые сто человек населения приходится 94 дозы вакцины, тогда как в ЕС это соотношение составляет 7 к ста.

Неделю назад сообщалось, что поставки препарата от AstraZeneca в ЕС во втором квартале будут в два раза меньше указанного в контракте количества, и, как указывали немецкие официальные лица в феврале, та же тенденция, скорее всего, сохранится вплоть до сентября.

Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал необходимость поездки в Израиль следующими словами: "Исследования всегда имеют временной лаг, который требуется, чтобы вакцины поспевали за мутациями, кроме того, время занимает и производство препаратов. Чем точнее и самостоятельнее мы действуем, тем лучше мы подготовлены, чтобы уже сейчас брать под контроль следующие штаммы вируса, против которых предыдущее поколение вакцин может быть бесполезным".

Самостоятельные действия в целях расширения масштабов вакцинации предприняли еще до решений Вены и Копенгагена официальные Будапешт и Братислава, заказавшие для своих граждан российскую вакцину "Sputnik V".

Тем временем в Боснию были доставлены первые 100 тысяч доз вакцины, ее послала Сербия.

Президент Александр Вучич, который присутствовал при отправка груза, заявил, что этот шаг Белграда - жест солидарности между балканскими нациями.

В Турции тем временем открываются школы - это одна из мер, которая свидетельствуем о начавшихся ослаблениях прежних рестрикций.

Анкара разработала стратегию, согласно которой провинции страны распределены по шкале роста заражений - от низкой до очень высокой.

Эта учительница с нетерпением ждет встречи со своими воспитанниками: "Мы очень довольны, что дети возвращаются в классы, мы рады их вновь видеть за партами. Мы подготовились к работе в новых условиях, у нас есть на это счет протокол и инструкции. Да и детишки тоже очень хотят вернуться в классы. Надеюсь, что конец учебного года все мы встретим в добром здравии".

А во Франции решается, посадят ли Париж "под замок", начиная с ближайших выходных, или нет. Официально об том, будут ли введены новые ограничения, сообщат в четверг.