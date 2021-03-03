Дело Навального: "чёрный список" США

В США обнародовали список из 13 организаций, в отношении которых вводятся санкции из-за отравления Алексея Навального.

Они осуществляют "деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения", - говорится в официальном заявлении властей.

Под ограничения попали девять компаний, находящиеся в России, в том числе - 27-й Научный центр Министерства обороны. Также в "чёрном списке" три организации из Германии и одна - из Швейцарии.

Кроме того, Вашингтон запретил экспорт оборонных технологий в РФ.

Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепартамента США:

"Мы принимаем эти меры, чтобы послать четкий сигнал о том, что применение Россией химического оружия и нарушения прав человека имеют серьезные последствия. Не важно где, кем и когда - использование химического оружия неприемлемо ни при каких обстоятельствах и противоречит международным нормам".

Накануне вслед за ЕС, Минфин США ввел санкции в отношении нескольких россиян.

В их числе оказались замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, директор ФСБ Александр Бортников.

Соратники Навального приветствовали решение.

Леонид Волков, глава сети региональных штабов Алексея Навального:

"Это уже большой шаг вперёд. Но, конечно, если накажут только четырёх сотрудников правоохранительных органов, этого будет недостаточно. То, что действительно может стать рычагом давления на Путина, - это санкции в отношении представителей его близкого круга - олигархов, его лучших друзей и людей, которые получают выгоду от существующего режима".

В МИД РФ назвали меру "враждебным антироссийским выпадом". В заявлении официального представителя ведомства говорится, что ситуация с "якобы отравлением Алексея Навального" - это "повод для неприкрытого вмешательства во внутренние дела России". "Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - пообещала Мария Захарова.

Точное местонахождение Алексея Навального неизвестно. В начале февраля суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу "Ив Роше". 25 февраля его этапировали из СИЗО "Матросская тишина" и, по сведениям ряда СМИ, определили в ИК-2 во Владимирской области.