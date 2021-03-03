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Грузия

Оппозиция Грузии объявила мораторий на протестные акции

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 Надежда Дрямина
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Сторонники грузинской оппозиции на митинге в Тбилиси 21 февраля 2021 г.
Сторонники грузинской оппозиции на митинге в Тбилиси 21 февраля 2021 г.   -   Авторское право  Shakh Aivazov/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Грузинская оппозиция объявила мораторий на проведение протестных акций до середины марта. Цель - завершить начатый с властями политический диалог. Митинги и пикеты, запланированные на ближайшие дни, отменены.

"Это решение лишит правительство оснований обвинить нас в деструкции", - заявили представители оппозиционных сил.

В понедельник в Тбилиси с официальным визитом прибыл глава Евросовета Шарль Мишель. При его посредничестве власти и оппозиция провели первый раунд переговоров по урегулированию политического кризиса.

Он разразился в стране после ареста Ники Мелия - лидера партии "Единое национальное движение". По стране прокатились акции протеста с требованиями освободить политика и провести досрочные парламентские выборы.

Видеомонтаж • Глеб Шатуновский