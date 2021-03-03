Илон Маск хочет создать город в Техасе

Илон Маск хочет создать новый город. О своих планах американский предприниматель поведал в твиттере. Согласно им, населённый пункт будет находиться в штате Техас и называться Starbase.

"Оттуда на Марс и к звёздам", - написал Маск в своём микроблоге.

По задумке, город включит в себя поселение Бока-Чика, где расположен испытательный полигон SpaceX.

Глава компании даже начал обсуждать инициативу о переименовании деревни в Starbase и планы по основанию города с властями штата.

О переезде из Калифорнии в Техас и возможном переносе туда штаб-квартиры Tesla, Маск объявил в конце прошлого года. В Бока-Чике SpaceX ведёт разработку прототипа космического корабля Starship для полётов на Луна и Марс.