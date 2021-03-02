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мир

Volvo перейдёт на выпуск электромобилей

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 Лев Удольский
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Volvo перейдёт на выпуск электромобилей
Авторское право  Michael Owen Baker/Copyright 2019 The Associated Press
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Шведский автоконцерн Volvo намерен полностью перейти на выпуск электромобилей уже к 2030 году. Производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и гибридов будет к тому времени полностью прекращено компанией. Спрос на электромобили неуклонно растёт во всём мире, включая Китай, ставший теперь крупнейшим рынком. Помимо этого, правительства многих стран оказывают давление на автопроизводителей для ускорения перехода на электромобили, субсидируют их покупку населением, а также вкладывают средства в инфраструктуру. В частности, Великобритания уже в 2030 году запретит продажу новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Первый полностью электрический автомобиль Volvo был представлен в прошлом году.