COVID-19 в Европе: единственная надежда - на вакцинацию

Во Франции за год пандемии вирусом заразились без малого 3 млн 700 тысяч человек, и отметка летальных исходов медленно, но верно приближается к 90 тысячам.

Накануне были зарегистрированы еще 375 смертей от COVID-19.

Ситуация в стране, в Европе и в мире в целом вызывает озабоченность ВОЗ, поскольку, несмотря на вакцинацию, рост новых заражений продолжается.

Вот что заявил на брифинге для прессы Майкл Райан, директор департамента чрезвычайных ситуаций ВОЗ: "Мы на протяжении шести недель видели положительную динамику, нас также радовало, что вакцинация набирает темпы. В то же время наши наблюдения свидетельствуют, что плато заражений по-прежнему остается высоким, и что число инфицированных в ряде государство увеличивается".

В Британии власти решили начать постепенное ослабление ограничений, поскольку накануне - по сравнению с октябрем прошлого года - зарегистрировали как наименьшее количество зараженных, так минимальное число смертельных исходов от заболевания.

Минздрав королевства и его глава Мэтт Хэнкок это относят на счет массовой прививочной кампании: "Даже одна инъекция AstraZeneca или Pfizеr защищает от наиболее тяжелых форм COVID-19, и это отражает статистика - число госпитализаций уменьшилось более чем на 80%".

Во Франции ситуация в 20 департаментах находится под пристальным наблюдением как местных властей, так и Парижа.

В этой стране также большие надежды связывают с вакцинацией - в том числе препаратом AstraZeneca, эффективность которого неплохо себя зарекомендовала для тех, кто моложе 65 лет.

Им намерены прививать тех, у кого имеются тяжелые хронические заболевания, вроде ожирения, диабета или онкологических недугов.

В интервью государственному телеканалу France 2 министр здравоохранения Оливье Веран заявил: "Те, кто старше 50 и у кого имеется коморбидность - вроде диабета, высокого артериального давления, рак - могут быть привиты AstraZeneca. К этой группе риска мы относим и тех, кому уже исполнилось 65. Прививку им может сделать их лечащий врач-терапевт. Препарат будет отпускаться в аптеках по рецепту".

Профилактическое средство корпорации Johnson & Johnson, которое уже получило одобрение американского регулятора, ждет теперь аналогичного решения в Европе, чтобы быть использованным в ЕС.

Накануне Макрон заявил, что французам придется мириться с ограничениями еще не менее полутора месяцев, после чего власти намерены их начать постепенно ослаблять.