Голикова: "Россия учла прошлый опыт и не стала восстанавливать авиасообщение на праздники"

Россия учла опыт прошлого года и не стала расширять список стран, с которыми возобновлено авиасообщение, перед праздниками 23 февраля и 8 марта, заявила в интервью ТАСС вице-премьер Татьяна Голикова.

Несмотря на начинающуюся пандемию,... несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом году на 23 февраля и 8 марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу Татьяна Голикова вице-премьер РФ

"Несмотря на начинающуюся пандемию, несмотря на то, что уже "полыхала" Европа, несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом году на 23 февраля и 8 марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу, - сказала она в частности. - Чтобы не повторять ошибок (хотя понятно, что сейчас другая ситуация: у нас есть опыт), мы не пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта и продлили приостановление авиасообщения с Великобританией".

По словам Голиковой, закрытие границ с Великобританией до 16 марта включительно - "абсолютно осознанная позиция, связанная во многом с тем печальным опытом, который продемонстрировали наши граждане в прошлом году".

"2 марта - такая своеобразная дата, когда у нас официально появился первый пациент, привезший ... новый коронавирус из Милана. Это точка отсчета, от которой у нас довольно быстрыми темпами... стала серьезно нарастать заболеваемость", - пояснила вице-премьер.

2 марта - такая своеобразная дата, когда у нас официально появился

первый пациент, он привез новый коронавирус из Милана Татьяна Голикова вице-премьер РФ

В целом Россия постепенно движется к открытию границ с другими странами. "Как только у нас появляется возможность открыть ту или иную страну, оперативный штаб принимает решение. Делаем это весьма аккуратно, у нас разработаны критерии, по которым мы отбираем страны, но не всегда всё зависит от нас. Мы стараемся максимально обезопасить страну и наших граждан от завоза новой коронавирусной инфекции, в том числе мутирующих штаммов", - объяснила Голикова.

Коллективный иммунитет к августу

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60%, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу, если вакцинация будет идти такими же темпами, как сейчас, рассказала также ТАСС Татьяна Голикова. При увеличении темпов вакцинации, это может произойти раньше. 60% населения страны - это 68,6 млн человек, уточнила она.

По словам Голиковой, чтобы определить конечную дату достижения коллективного иммунитета, была разработана эпидемиолого-математическая модель в каждом регионе страны и в целом по России. У нее достаточно много компонентов, исходя из которых она определяет дату коллективного иммунитета. "Пока мы не достигнем коллективного иммунитета, нужно соблюдать принятые ограничительные меры".

Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снижается, но остается "достаточно серьезным", заявила также Голикова. Россия по уровню заболеваемости находится сейчас в той же точке, что и в конце мая 2020 года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 114 млн человек, более 2 с половиной млн стали жертвами Covid-19. В России, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 4 257 650 случаев заражения, от последствий коронавируса скончались 86 455 человек.

Как это было год назад

В марте 2020 года РФ, на фоне пандемии коронавируса, приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось летом прошлого года. Первыми в заветный список разрешённых стран попали: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Египет, ОАЭ, Турция, Великобритания, Швейцария, Танзания, Сербия, Япония, Мальдивы и Куба. Также было формально возобновлено авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, тем не менее пока ни одна из авиакомпаний РФ не объявила о начале полетов в эти страны.

В декабре Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. С 8 февраля возобновлено авиасообщение с Сингапуром и Грецией, с 15-го с Арменией и Азербайджаном.