Похищение в Нигерии: счастливая развязка

Школьницы, похищенные несколько дней назад на севере Нигерии, освобождены.

Как сообщил губернатор штата Замфара, девочек привезли и разместили в правительственной резиденции.

Злоумышленники похитили 279 учениц интерната, это произошло 26 февраля.

Нападавшие, как сообщает AFP, были одеты в форму сотрудников государственной службы безопасности.

Девочек заставили выйти на улицу, их препроводили в автобусы и внедорожники и увезли в неизвестном направлении.

Похищения детей и подростков в этом регионе Нигерии производятся ради последующего выкупа.

Три месяца назад в соседнем штате были похищены более 340 мальчиков.

Были ли в случае похищения девочек уплачены деньги, официальные лица не говорят, они лишь указывают, что проводились переговоры с лидерами местных общин.