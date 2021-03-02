Стамбул возвращается к жизни: в Турции с понедельника начался процесс "нормализации" — постепенной отмены коронавирусных ограничений, введённых на фоне "второй волны" в декабре.
Среди прочего, разрешена работа кафе и ресторанов (не более половины от обычного числа посетителей), отменяется комендантский час в выходные. В будни, правда, он по-прежнему действует с 21:00 до 5:00.
Стамбул пока считается "оранжевой" зоной, то есть риск заражения там высок.
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