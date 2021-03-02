В Венецию вместо рекордных наводнений пришёл отлив: уровень воды упал почти на полметра. Многе небольшие каналы целиком обмелели. Для города, по которому передвигаются на лодках, это стало транспортной проблемой.
В то же время эксперты говорят, что уже через несколько дней ситуация придёт в норму. "Низкая" вода в конце зимы — обычное явление. Обмеление на полметра — событие нечастое, но и далеко не рекордное.
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