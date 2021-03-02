В Молдавии началась вакцинация

В Молдавии стартовала кампания по вакцинации. Накануне республика получила в качестве помощи из Румынии 21600 доз препарата "АстраЗенека". В первую очередь власти республики намерены обезопасить медработников. Первым прививку получил главврач реанимационного отделения республиканской больницы Кишинёва: именно там лечат пациентов с самыми тяжёлыми формами Covid-19.

Александр Ботизату:

"Самые приятные впечатления. Я держу сертификат о прививке с теми же чувствами, что и свой медицинский диплом".

Яна Которча, анестезиолог:

"Я не боюсь. Я уверена, что в Молдавию привезли качественную вакцину. Я сама попросила быть в числе первых, потому что для нас это единственная возможность задержать распространение вируса".

Всего Румыния обещала соседям 200 тысяч доз "АстраЗенеки". Формально Кишинёв одобрил уже несколько препаратов, включая российский "Спутник V". Однако до сегодняшнего дня Молдавия оставалась одной из немногих европейских стран, где вакцинация не началась.

По словам президента Майи Санду, западные производители не доверяют молдавской судебной системе и не решаются подписывать контракты, опасаясь исков о возмещении убытков.