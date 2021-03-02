Шарль Мишель съездил в Донбасс

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, находящийся с двухдневным визитом на Украине, заявил о полной поддержке украинского правительства со стороны официального Брюсселя. Встреча с президентом Украины прошла на востоке страны, в подконтрольной Киеву части Луганской области. 20 февраля в зоне конфликта фактически перестало действовать перемирие, объявленное 27 июля прошлого года и вновь начались артиллерийские обстрелы.

«ЕС предоставил значительную помощь Украине, – заявил г. Мишель, – чтобы смягчить последствия этого конфликта. А в этом году мы запускаем программу поддержки экономического развития и государственного управления в этом регионе, в том числе контрольно-пропускных пунктов. Позвольте мне сказать это еще раз, господин Зеленский и народ Украины, вы не одни, мы на вашей стороне».

Председатель Европейского совета также пообещал не снимать санкции с России, введенные в связи с конфликтом в Донбассе.

Второй день своего украинского визита Шарль Мишель проведет в Киеве. Журналисты трех оппозиционных телеканалов, закрытых в феврале указом Зеленского, обратились к председателю Евросовета с жалобой на ущемление свободы слова и с просьбой о встрече. Однако, по их словам, охрана не позволила опустить письмо в почтовый ящик представительства ЕС на Украине.

Во вторник президент Зеленский привился от коронавируса индийской вакциной «Ковишилд». Он это сделал в зоне проведения военной операции, чтобы, по его словам, подать пример военнослужащим.

Владимир Зеленский прививается от коронавируса. AP/Ukrainian Presidential Press Office

Вакцины от коронавируса российского производства на Украине были законодательно запрещены в начале февраля, а депутат от «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук, предлагавший зарегистрировать «Спутник-V», подвергся санкциям.