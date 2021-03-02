«Репортёры без границ» против Саудовской Аравии

Международная неправительственная организация «Репортёры без границ», базирующаяся в Париже и занимающаяся правами журналистов, подала жалобу на имя генерального прокурора при Федеральной судебной палате – высшей судебной инстанции Германии по уголовным делам. В жалобе содержится просьба возбудить уголовное дело по фактам систематического преследования журналистов в Саудовской Аравии, в том числе убийства Джамаля Хашогджи в 2018 г. В ней приводятся сведения о 35 эпизодах: убийствах, пытках, насилии, в том числе сексуальном, исчезновении и незаконном лишении свободы.

«Судебная система Германии располагает очень эффективными юридическими инструментами расследования преступлений против человечности, – говорит генеральный секретарь «Репортёров без границ» Кристоф Делуар. – Генеральный прокурор Германии несколько дней назад добился обвинительного приговора в отношении сирийского офицера за преступления, совершенные на территории Сирии, на основании универсальной юрисдикции, к которой мы также прибегли в нашей жалобе».

Обвинения предлагается выдвинуть против 4 высокопоставленных лиц ваххабитского королевства и наследного принца Мухаммеда бин Салмана.