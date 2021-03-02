Камера наблюдения на индонезийском острове Суматра засняла начало извержения вулкана Синабунг. Во вторник утром вулкан выбросил столб пепла и клубы дыма на высоту около 5 км. Информации о пострадавших не поступало, власти призвали местных жителей не подходить к кратеру ближе, чем на 3 км.

Стратовулкан Синабунг спал более четырёх столетий, но последние десять лет его извержения происходят регулярно, приводя порой к человеческим жертвам. Последний раз вулкан извергался в августе прошлого года, тогда столб пепла тоже поднялся на высоту 5 км.