Гонки на льду в Хельсинки

Зимний виндсёрфинг — популярный вид спорта в Финляндии. В Хельсинки район Хернесаари на берегу Балтийского моря каждый сезон становится ареной для гонок, привлекая любителей высоких скоростей. Зимой нет волн и буерный корпус может мчаться по льду со скоростью в 100 километров в час.

По оценкам специалистов, буерным спортом в мире профессионально занимаются около 1000 человек, в том числе и в России.

Финские спортсмены говорят, что сейчас на этом участке толщина ледяного покрова составляет 30 сантиметров и по замерзшей поверхности может передвигаться небольшой грузовик.