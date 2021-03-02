В Бразилии братья-близнецы стали сёстрами

В Бразилии братья-близнецы сделали операцию по смене пола и стали сёстрами. 19-летние Майла Фиби де Резенде и София Альбукерк рассказывают, что с детства считали себя девочками. Их дедушка продал дом, чтобы заплатить 15 тысяч евро за хирургическую операцию, сделанную в одной из бразильских частных клиник. Прежнюю жизнь бывшие братья вспоминают без сожалений:

– Было очень трудно, мне было страшно ходить в школу, хотелось остаться дома. И мне было не решиться рассказать маме, как надо мной издевались. Но когда она узнала, она пыталась защитить меня.

– Мы всегда поддерживали друг друга, это моя вторая половина и всегда ей останется. Без неё мне было бы не пройти через всё это, даже представить себе не могу. Думаю, было бы очень трудно, ведь в прошлом году у меня даже была попытка самоубийства.

Отмечается, что речь идёт о первом в истории случае, когда однояйцевые близнецы практически одновременно сменили пол. В разговоре с журналистами они отметили, что довольны результатом операции, но сокрушались, что живут в «самой трнсфобной стране мира» – по данным правозащитников за прошлый год в Бразилии были убиты 175 трансгендеров.