Неизвестный коллекционер купил картину Черчилля за рекордную цену

Картина "Башня мечети Кутубия", написанная бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, ушла с молотка за рекордную цену — на торгах аукционного дома Christie's. Неизвестный коллекционер заплатил за нее 8,2 млн фунтов стерлингов, это почти в четыре раза выше ее изначальной оценочной стоимости.

"Многие даже не знают, что он занимался живописью, он был художником-любителем, таким образом проводил свой досуг. Он написал маслом более 500 картин. И данное полотно — особенная редкость. Это единственная картина, которую Черчилль завершил во время Второй мировой войны", — Николас Орчад, глава отдела современного британского искусства в аукционном доме Christie's.

"Башня мечети Кутубия" была написана в 1943 году в Марракеше, сразу после секретных переговоров руководителей стран антигитлеровской коалиции.

Мерьян Лум Мартин — автор книг об этом городе, который, по ее словам, Черчилль беззаветно любил.

"После Касабланкской конференции Черчилль пригласил президента США Франклина Рузвельта в Марракеш. И он не позвал Шарля де Голля. Он не мог уехать из Марокко без того , чтобы увидеть закат в Атласских горах", — говорит Мерьян Лум Мартин.

Черчилль подарил картину Рузвельту, затем она сменила несколько владельцев. Полотно было выставлено на торги американской актрисой Анджелиной Джоли.

Черчилль посвятил Марокко около 45 картин. Большая часть работ находится в частных собраниях и принадлежит его потомкам.