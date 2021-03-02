Уборка после извержения вулкана Этна

Вулкан Этна извергался уже семь раз с 16 февраля. В результате последнего всплеска активности слой вулканического пепла накрыл небольшой сицилийский городок Дзафферана-Этнеа в провинции Катания. Местные жители приступили к уборке. Чаще всего активность вулкана не представляет опасности для населения.

"Пепел начал падать в 9 утра, я тут нахожусь с того самого момента, чтобы все очистить. К сожалению, у нас нет достаточно мешков, чтобы складывать пепел, поэтому вдоль дорог мы сгребаем его кучи. Надеюсь, что городские власти смогут побыстрее убрать пепел отсюда, потому что он угрожает безопасности дорожного движения".

Благодаря вулканической почве Сицилия славится своими винами, а также урожаями цитрусовых и яблок. Местная администрация планирует использовать собранный пепел в строительном секторе и в качестве удобрения в общественных парках. Крупнейший действующий в Европе вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов.