30 лет назад в Париже угас Серж Генсбур и, как шутят некоторые, его последняя сигарета марки Gitanes blondes, ставшей во многом благодаря ему культовой.

В доме Генсбура на улице Вернёй, известном на весь мир своими граффити, в ближайшее время откроется музей. Его младшая дочь Шарлотта после смерти отца решила оставить всё, как было. В холодильнике сохранились даже консервы 30-летней давности, рассказывают побывавшие здесь счастливчики. Скоро проникнуться атмосферой последних лет жизни "парня с капустной головой" смогут все желающие.

Поэт, автор и исполнитель песен, киноактёр, Генсбур скончался 2 марта 1991 года за рабочим столом своей квартиры на улице Вернёй в результате пятого инфаркта. Был похоронен вместе с родителями Ольгой и Иосифом Гинзбург на столичном кладбище Монпарнас. Его могила - одна из самых посещаемых наряду с могилами Жана-Поля Сартра, Симоны де Бовуар и Шарля Бодлера.

На похоронах Сержа Генсбура 7 марта 1991 года помимо его родных присутствовал цвет французской культуры и политики, а также бригада поваров и работников ресторана L’Espérance, который тот часто посещал в последние дни. "Он был нашим Бодлером, нашим Аполлинером… Он возвел песню в ранг искусства", - сказал президент Франсуа Миттеран в надгробной речи.

Биография проклятого поэта

Еще при жизни многие факты биографии Люсьена Гинзбурга, родившегося в Париже 2 апреля 1928 года и в конце 50-х взявшего псевдоним "Серж Генсбур", стали легендой. Довольно рано, считают специалисты, он начал работать над имиджем провокатора и проклятого поэта, достигнув в этом небывалых вершин. Стоит вспомнить хотя бы сжигание в прямом эфире французского телевидения купюры в 500 франков в 1984 году или предложение "переспать", сделанное также в прямом эфире в 1986 году молодой американской певице Уитни Хьюстон.

Родители Гинзбурга в 1919 году эмигрировали во Францию из Феодосии. Оба закончили Санкт-Петербургскую консерваторию, все четверо детей получили домашнее музыкальное образование, Люсьен также учился живописи, в том числе у Фернана Леже. На жизнь он начал зарабатывать игрой на фортепиано и гитаре в парижских кабаре. В 1958 году выходит его первый альбом «Du chant a la une!», но не привлекает большого внимания публики.

К середине 1960-х ситуация меняется: написанная им и исполненная в дуэте с молодой британской певицей и актрисой Джейн Биркин (ставшей его гражданской женой и родившей ему дочь Шарлотту) композиция "Je t’aime… moi non plus" взрывает чарты во Франции - более миллиона копий в первые недели продаж - становится хитом и в других странах. Этому не помешал запрет на исполнение песни в радиоэфире целого ряда государств, а также официальное заявление Папы римского с осуждением композиции, в конце которой Биркин имитирует оргазм.

Последней его спутницей жизни стала Bambou - молодая французская актриса, певица и модель. Её настоящее имя - Каролин фон Паулюс. С внучкой немецкого генерала-фельдмаршала, командовавшего 6-й армией и окружённого под Сталинградом, у Генсбура родился сын Люсьен. В последние годы он всё больше погружался в глубокую депрессию, о чём свидетельствуют его интервью и тексты песен, оставаясь при этом в повседневной жизни любезным и галантным, свидетельствуют те, кто знал его близко.

Как провокатор превратился в "гения"

За прошедшие с его смерти 30 лет оценка богатого и неоднозначного творчества Сержа Генсбура не переставала расти, отмечает французский музыковед Бертран Дикаль. "Если в 1991 большинство СМИ говорили о нём как о "гении, по мнению его поклонников", то сегодня большинство специалистов и простых французов считают его "величайшим представителем французской популярной музыки за полвека, если не за последние 100 лет", объясняет он. Чего стоит одна "Марсельеза" в стиле регги.

Отмечают и то, что за 30 лет французское общество и мир изменились. Сегодня его известные провокации, например, написанная для Франс Галль двусмысленная песенка "Анисовые леденцы" 1966 года, о сексуальном подтексте которого молодая певице даже не подозревала, или исполненная с дочерью Шарлоттой композиция Lemon incest 1984-го, скорее всего не сошли бы музыканту с рук.