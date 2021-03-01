Ян Эгеланд: "Йемену грозит голод"

Война в Йемене превращает эту обнищавшую страну в нежизнеспособное государство. С таким предупреждением выступила ООН накануне донорской конференции, организованной для борьбы с голодом в стране. Генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд, побывавший в Йемене, ответил на вопросы Евроньюс:

– Я встречал матерей с детьми на руках, похожими на скелеты. Они говорят, что с тех пор, как в прошлом году продовольственный паёк был урезан на 50%, они больше не могут кормить детей грудью.

16 млн человек нуждаются в продовольственной помощи в Йемене. Это самая большая община в мире, оказавшаяся в такой ситуации. Если мы сейчас не добьёмся успеха на конференции доноров, то здесь будет голод, какого мир не видел с 1980-х годов в Эфиопии и Сахеле. Эта война должна закончиться, этот конфликт должен завершиться – там 40 линий конфликта. Но нам также требуется значительно большее финансирование со стороны стран Персидского залива, Европы, Северной Америки, Японии и всех стран-доноров.

В феврале США исключили движение йеменских хуситов из списка иностранных террористических организаций, поскольку это затрудняло оказание гуманитарной помощи населению страны – доставку продуктов питания, топлива, медикаментов.

– Одна из немногих хороших новостей за последнее время состоит в том, что администрация Байдена не только перестала считать террористами хуситов, контролирующих здесь две трети населения. Но Белый Дом также заявил, что больше не поддерживает военные действия, а настаивает на заключении мира и переговорах.

В ООН рассчитывают, что участвующие в конференции страны-доноры выделят около 3,85 млрд долларов. В прошлом году было получено 1,9 млрд – меньше половины требовавшейся суммы.