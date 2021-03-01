Дональд Трамп: "Всё только начинается!"

Первое публичное появление Дональда Трампа.

Экс-президент принял участие в конференции консервативных политических сил, в английской аббревиатуре мероприятие было названо CPAC.

Участники были намерены выработать программу действий для Республиканской партии после поражения Трампа, поскольку менее, чем через два года должны состояться промежуточные выборы законодателей в обе палаты Конгресса США.

Дональд Трамп начал с шутливой ноты: "Ну что, соскучились? Я вышел на эту сцену для того, чтобы заявить - мы сумели начинать новую кампанию, невиданную доселе. Никто и никогда не совершал подобного. И никогда кампания политическая не была столь успешной. Мы начали общую работу 4 года назад, и мы не намерены ее заканчивать".

CPAC на этот раз проводилась во Флориде. Город Орландо был выбран потому, что в штате действуют, в отличие от Вашингтона, чрезвычайно мягкие ограничения, касающиеся массовых мероприятий.

Дональд Трамп не преминул уколоть нынешнего хозяина Белого дома: "Джо Байдена уже постигла колоссальная неудача, его первый месяц в Белом доме был самым провальным за всю историю современного президентства. Они уже всем показали, что они против создания рабочих мест, что для них не существует в принципе понятия госграницы, они не понимают, что энергетика - составляющая экономики, они настроены против женщин, и они придерживаются псевдонаучных тезисов".

Своего поражения Трамп признавать не собирается: "У нас на вторых выборах были лучшие результаты, чем мы показали на первом голосовании. Вы знаете, что мы выиграли в 2016-м, и что мы победили и в 2020-м. То, что наши результаты не были признаны - позор для всей страны".

Трамп по-прежнему держит лидерство по популярности как среди однопартийцев, так и среди своих сторонников - по данным социологического опроса, который был проведен во время CPAC, 55 % голосующих за республиканцев вновь оказали бы ему доверие на первичных выборах, если бы те проводились в эти дни.

Гэйл Седжвик пришла поддержать того, кого считает своим президентом: "Сегодня на улице трампистов праздник. И наше движение будет прирастать сторонниками. Нам наплевать, кто сегодня занимает Овальный кабинет. Мы за того, кого мы считаем своим президентом".