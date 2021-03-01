Франция: реальный срок для экс-президента

К трём годам лишения свободы, в том числе году реального тюремного срока, приговорён в понедельник экс-президент Франции Николя Саркози. Он, а также двое других фигурантов дела : его бывший адвокат Тьери Эрцог и бывший судья Кассационной инстанции Жильбер Азибер, признаны виновными в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Это дело о коррупции связано с расследованием предполагаемого ливийского финансирования предвыборной кампании экс-президента Франции в 2007 году. Экс-президенту вменяется в вину, что в начале 2014 года он - посредством своего адвоката - пытался добыть от члена Кассационного суда секретную информацию по другому открытому, но затем закрытому, в его отношении делу о злоупотреблении доверием миллиардерши Лилиан Бетанкур, владелицы L'`Oreal.

Саркози тогда интересовало, могут ли конфискованные у него в рамках этого расследования записные книжки использоваться, чтобы пролить свет на то, имело или нет место финансирование его кампании ливийским режимом.

Адвокат Тьери Эрцога уже заявил, что его клиент подаст апелляцию, что приостановит вступление решения в силу. Защита Саркози пока молчит.

В лагере правых отреагировали на решение суда, назвав выбранную меру наказания "неоправданно суровой". Левое издание Mediapart, в свою очередь, подчёркивает, что Николя Саркози стал первым президентом республики, признанным виновным по столь серьёзным обвинениям.