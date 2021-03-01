Кремль не считает рост цен на продовольствие особенно острой проблемой

Кремль не считает рост цен на продовольствие особенно острой проблемойКомментарии
Москва не согласна с признанием России одной из «горячих точек» по росту цен на продукты. Речь идёт о публикации агентства Bloomberg об угрозе резкого роста социального недовольства из-за инфляции, которую правительство может не суметь сдержать.
В Кремле говорят, что оперируют другими данными, и называют «неверными» выводы авторов материала Bloomberg. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, признал, что «многие почувствовали изменение своих доходов в сторону их уменьшения». При этом он настаивает, что такая ситуация наблюдается во всем мире: «То, что в России это более острая проблема, чем в других странах, — с этим мы не согласны».
До этого с критикой публикации американского агентства выступило минэкономразвития. В сообщении ведомства сказано, что «подобная аналитика носит спекулятивный характер». В министерстве уверяют, что вместе с Росстатом и Федеральной налоговой службой следят за колебаниями цен на продукты и за влиянием мирового рынка на Россию.
По мнению аналитиков Bloomberg, Россия наряду с Бразилией, Нигерией, Турцией и Индией относятся к числу стран, которые могут тяжелее остальных пострадать от роста цен на продовольствие. Это крупнейшие страны со средним уровнем дохода населения, где большая часть расходов потребителей уходит на еду.
В статье сказано о рекордном росте цен на продукты питания за шесть лет в связи с ростом спроса в Китае, нарушением цепочек поставок и неблагоприятными погодными условиями. Российские власти вдвое увеличили пошлины в рамках квоты на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, кроме того были заморожены цены на некоторые товары, но эти меры могут наоборот спровоцировать дальнейший рост инфляции, — отмечает Bloomberg. По мнению аналитиков, рост цен на еду может стать важным политическим фактором для россиян, которые ещё помнят пустые полки магазинов после распада СССР.
«Коммерсант» со ссылкой на данные исследования NielsenIQ пишет, что число финансово пострадавших от пандемии в россиян с осени 2020 до начала 2021 выросло почти вдвое — с 27% до 53%. Этот хуже среднемирового показателя.
Ещё в апреле 2020 компании-производители и поставщики продовольствия, а также представители торговых сетей выступили с призывом ввести меры поддержки малообеспеченных граждан — в частности, продуктовые карточки. В середине февраля этот вопрос на встрече с президентом Владимиром Путиным поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Глава государства тогда сообщил, что поручал правительству проработать эту инициативу. «Есть и плюсы, и проблемные вопросы, которые надо порешать, но точно совершенно подумать над этим можно», — говорил Путин.
По словам Пескова, инициатива по введению «продовольственных сертификатов» обсуждается на уровне экспертов, причём не только в России. Пресс-секретарь президента назвал это «достаточно распространённой практикой».