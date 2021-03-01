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Россия

Природный каток в дагестанском селе Мочох

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 Ирина Шелудкова
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Озеро в дагестанском селе Мочох.
Озеро в дагестанском селе Мочох.   -   Авторское право  Кадр из репортажа Первого канала.
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В этом году живописное горное озеро в дагестанском селе Мочох вновь превратилось в огромный каток. У местных жителей и туристов есть еще один месяц, чтобы насладиться уникальной возможностью покататься здесь на коньках.

Мочохское озеро, расположенное на высоте больше полутора тысяч метров над уровнем моря, появилось в 1963 году в результате схода оползня, перекрывшего русло реки. Ширина водоема — 400 метров, длина в два раза больше.

Благодаря природному катку зимой местные школьники занимаются физкультурой на открытом воздухе.