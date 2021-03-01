В ЕС одобрили санкции по делу Навального

Представители 27 стран Евросоюза одобрили введение персональных санкций против граждан России, ответственных по мнению ЕС, за преследование и осуждение Алексея Навального. Поимённый список будет опубликован в течение недели.

Принципиальное решение в Брюсселе приняли 22-го февраля. Впервые был введён в действие новый санкционный механизм Евросоюза за нарушение прав человека: процесс упрощён, для одобрения санкций требуется простое большинство голосов, и ни у кого нет права вето.

В Москве заявили, что предпримут ответные шаги. В российском МИДе сообщили, что решение Брюсселя не стало сюрпризом, но оно разрушительно повлияет на двусторонние отношения.

Самого Алексея Навального в воскресенье доставили в колонию во Владимирской области, где он будет отбывать наказание. В начале февраля суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" реальным. С учетом времени, проведённого в СИЗО и под домашним арестом, оппозиционер останется в колонии на два с половиной года.