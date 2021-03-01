Пандемия коронавируса в ЕС: ослабление ограничений и новые карантины

Власти стран Евросоюза принимают меры в зависимости от эпидемической ситуации. В Чехии на три недели ограничили передвижение жителей республики. Покинуть районы проживания разрешается лишь в случае крайней необходимости - поездка на работу, помощь больным родственникам. Исполнение указа контролируют полиция и военные. Автомобилистов проверяют на КПП, установленных на границах административных областей.

В Финляндии вновь объявлен режим чрезвычайного положения. Если улучшения не произойдет, власти не исключают введения комендантского часа. Кабинет министров также передал в парламент предложение закрыть рестораны.

Санна Марин, премьер-министр Финляндии: "Такая мера, как временная остановка работы предприятий общественного питания, направлена на замедление темпов распространения инфекции. Ситуация с вирусом у нас плохая и она ухудшается. Правительство считает важным сделать все, чтобы люди как можно меньше контактировали".

В Германии первого марта приступили к работе парикмахеры: салоны были закрыты в течение двух с половиной месяцев, а потому в понедельник от клиентов не было отбоя. В ряде регионов открылись хозяйственные и цветочные магазины. Третьего марта канцлер Ангела Меркель проведет встречу с главами федеральных земель, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие шаги по ослаблению или сохранению действующих мер по борьбе с пандемией.

От некоторых ограничений отказывается и Дания. Власти дали добро на открытие небольших предприятий и магазинов. Однако парикмахерские по-прежнему не работают, а школьники старших классов продолжают обучение в режиме онлайн.

В Италии число заражений коронавирусом растет почти во всех областях. Исключение - остров Сардиния, который стал первым регионом страны, где снимаются почти все ограничения. Здесь на сто тысяч человек приходится менее 50-ти инфицированных. Теперь на Сардинии могут открыться рестораны, спортзалы, театры, кино и прочие учреждения культуры и развлекательные заведения.