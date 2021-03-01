"Барсагейт": задержан Бартомеу, в офисах клуба прошли обыски

Бывший президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жозеп Мария Бартомеу задержан в рамках операции каталонской полиции. В офисах клуба проведены обыски . вместе с Бартомеу задержаны исполнительный директор , глава юридического отдела и советник президента клуба.

По данным СМИ, операция связана с расследованием деятельности членов руководства клуба, которых подозревают в коррупции и отмывании денег.

Скандал, получивший название "Барсагейт", разгорелся в начале прошлого года: каталонская радиостанция Cadena опубликовала результаты расследования, в котором утверждается, что руководство клуба заплатило миллион евро аналитической компании за формирование положительного облика Бартомеу в соцсетях и за критику его оппонентов. Цена этой услуги в шесть раз превысила рыночную стоимость.

В конце октября Бартомеу, весь совет директоров клуба и ведущие менеджеры подали в отставку.