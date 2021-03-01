Армения: премьер-министр Пашинян извинился за ошибки властей

В столице Армении Ереване состоялись акции сторонников и противников премьер-министра Никола Пашиняна. На площадь Республики поддержать премьера пришли несколько тысяч человек. Глава кабинета попросил у собравшихся прощение за ошибки властей и заявил, что в октябре текущего года инициирует конституционные поправки для перехода страны к полупрезидентской форме правления.

Массовые демонстрации проходят в Армении с прошлой недели. Ситуация в республике обострилась после того, как Генштаб во главе с Оником Гаспаряном потребовал отставки Пашиняна. Премьер-министр назвал эти действия "попыткой военного переворота" и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Согласно конституции, назначает и снимает с должности высших военных руководителей президент. Глава государства Армен Саркисян в субботу отказался подписывать соответствующий указ, после чего Пашинян повторно направил ему документ. Теперь президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.

Что касается противников Пашиняна, в понедельник оппозиционные активисты ворвались в здание муниципальной администрации центрального района Еревана с призывом к отставке премьер-министра. Затем участники акции направились на проспект Баграмяна, где прошел митинг объединенной оппозиции.