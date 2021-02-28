Прививочный сертификат: медленно, но верно

Не ждать чудес от пандемии, а остановить её - так можно резюмировать решение властей баварского города Альтёттинг, известного религиозного центра. Тем, кто сделает две прививки от коронавируса, отныне будут выдавать прививочный сертификат. На сегодня лишь 2 % из 12-тысячного населения Альтёттинга решились на вакцинацию.

"У меня всегда будет эта карточка, и если понадобится, я её покажу. Это своего рода новая свобода", - говорит жительница города.

Пока что чисто локальная, как подчеркивают в мэрии, инициатива, не дает владельцу привичочного сертификата особых прав, но власти Альтёттинга на всякий случай поместили на оборотной стороне матричный штрихкод, если вдруг он станет обязательным в аэропортах.

"Я опасаюсь появление двухуровневого общества, - говорит этот житель Альтёттинга. - Официально вакцина не является обязательной, но с этим сертификатом она становится такой. Смогу ли я поехать в отпуск, если не сделаю прививку?"

На прошлой неделе на саммите в Брюсселе главы 27 государств и правительсв ЕС обсуждали темпы вакцинации и перспективы прививочного сертификата, но натолкнулись на кардинальное расхождение в позициях. Если одни называют подобный документ наступлением на индицидуальные свободы, то другие, как Греция, намерены идти по пути Израиля. Этот абсолютный рекордсмен по вакцинации, в минувшее воскресенье открыл бассейны, тренажёрные залы и гостиницы только для владельцев "зелёных паспортов".